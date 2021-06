Alpe Adria Puppet Festival. Dal 23 agosto al 4 settembre (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà un Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet Festival,organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23 agosto al 4 settembre. Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet & Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA (lead partner) assieme a Lutkvno Gledališ?e Ljubljana, Studio Damuza di Praha ... Leggi su udine20 (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà un Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’,organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23al 4. Si tratta di uno deitransfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale& Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA (lead partner) assieme a Lutkvno Gledališ?e Ljubljana, Studio Damuza di Praha ...

