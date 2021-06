Rischi per la salute dei bambini nati prematuri: un algoritmo riesce a calcolarli (Di domenica 27 giugno 2021) Come parte del suo lavoro di dottorato, la docente di ingegneria JCU Stephanie Baker ha condotto uno studio pilota che ha utilizzato una rete neurale ibrida per prevedere con precisione quanto Rischio affrontano i singoli bambini prematuri. Ha detto che le complicazioni derivanti dalla nascita prematura sono la principale causa di morte nei bambini sotto i cinque anni e oltre il 50% dei decessi neonatali si verifica nei neonati pretermine. “I tassi di natalità pretermine stanno aumentando quasi ovunque. Nelle unità di terapia intensiva neonatale, la valutazione del Rischio di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 giugno 2021) Come parte del suo lavoro di dottorato, la docente di ingegneria JCU Stephanie Baker ha condotto uno studio pilota che ha utilizzato una rete neurale ibrida per prevedere con precisione quantoo affrontano i singoli. Ha detto che le complicazioni derivanti dalla nascita prematura sono la principale causa di morte neisotto i cinque anni e oltre il 50% dei decessi neonatali si verifica nei neopretermine. “I tassi di natalità pretermine stanno aumentando quasi ovunque. Nelle unità di terapia intensiva neonatale, la valutazione delo di ...

