Non si trovano lavoratori? In Versilia non c’è un posto. “12 ore per 30 euro. Lì per lì accetti per i soldi. Poi guardi i contributi e ti rendi conto” (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’inchiesta con la telecamera nascosta in Romagna (PRIMA PUNTATA/SECONDA PUNTATA), siamo stati in Toscana, in Versilia, dove girando tra bar, ristoranti, strutture ricettive e stabilimenti balneari abbiamo battuto tutta la costa da Viareggio fino a Marina di Massa. Qui adesso quasi tutti hanno trovato il personale che, stando a una certa retorica, sarebbe stato difficile da trovare “a causa del reddito di cittadinanza”, dopo che per anni il luogo comune utilizzato in queste situazioni era quello dei “giovani schizzinosi”. “Cercare lavoro, anche stagionale e mal pagato, è sempre un operazione estenuante – spiega a ilfattoquotidiano.it la segretaria Filcams Cgil Sabina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’inchiesta con la telecamera nascosta in Romagna (PRIMA PUNTATA/SECONDA PUNTATA), siamo stati in Toscana, in, dove girando tra bar, ristoranti, strutture ricettive e stabilimenti balneari abbiamo battuto tutta la costa da Viareggio fino a Marina di Massa. Qui adesso quasi tutti hanno trovato il personale che, stando a una certa retorica, sarebbe stato difficile da trovare “a causa del reddito di cittadinanza”, dopo che per anni il luogo comune utilizzato in queste situazioni era quello dei “giovani schizzinosi”. “Cercare lavoro, anche stagionale e mal pagato, è sempre un operazione estenuante – spiega a ilfattoquotidiano.it la segretaria Filcams Cgil Sabina ...

Advertising

TeresaBellanova : 'Ogni giorno milioni di ragazze si trovano a dover imparare a proprie spese che non possono realizzare i propri sog… - massimo006 : #padovaquiz numero 97! Dettagli che se avete visto non potete non aver notato! Dove si trovano? - Canone_Inverso_ : Per me, tutti alla stessa stregua. Le corse ed i sorpassi non mi fanno cambiare opinione E lasciano il tempo che t… - grigiestanze : @dbollini Scelgono gli altri,non noi. Un altro big lo venderanno,60 mln non bastano. Probabile sia Lautaro,se trovano la squadra. - IACOVETTIFRANZ : @bmariannah quelli che considerano l'amore come una 'rendita di posizione' non trovano nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Non trovano Max, la voce del padrone. E Lewis fa gli scongiuri. Ferrari lente e disperse La Ferrari di oggi assomiglia a quei cartelli che si trovano ogni tanto in autostrada. Stiamo lavorando per voi. A Maranello più che per noi lavorano per ... Peggio che in Francia non può andare ma ...

Sembra la Casa dei Flintstones, ma è la più grande opera di terracotta del mondo Quello che sappiamo con sicurezza è che l'edificio non ha alcun elemento strutturale in cemento o ... è realizzato con la terracotta , tranne i boccali di birra in vetro riciclato che si trovano in ...

'Le aziende non trovano personale? Spesso solo bugie' La Pressa WRC, Rally Safari, PS14: problemi a una sospensione per Neuville Il belga, a causa di un problema alla sospensione posteriore destra, ha perso quasi tutto il suo vantaggio: ora Katsuta è a 11' e vede la possibilità di vincere il suo primo rally WRC della carriera.

LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: orario gara TV8, warm-up, Bagnaia, Valentino Rossi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO MOTOGP OGGI SU TV8 (DOMENICA 27 GIUGNO) IL PROGRAMMA DI OGGI DI F1 E MOTOGP GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA MOTOGP LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI MOTOGP ...

La Ferrari di oggi assomiglia a quei cartelli che siogni tanto in autostrada. Stiamo lavorando per voi. A Maranello più che per noi lavorano per ... Peggio che in Franciapuò andare ma ...Quello che sappiamo con sicurezza è che l'edificioha alcun elemento strutturale in cemento o ... è realizzato con la terracotta , tranne i boccali di birra in vetro riciclato che siin ...Il belga, a causa di un problema alla sospensione posteriore destra, ha perso quasi tutto il suo vantaggio: ora Katsuta è a 11' e vede la possibilità di vincere il suo primo rally WRC della carriera.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO MOTOGP OGGI SU TV8 (DOMENICA 27 GIUGNO) IL PROGRAMMA DI OGGI DI F1 E MOTOGP GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA MOTOGP LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI MOTOGP ...