New York: al via “l’estate della troia”, promossa dal Dipartimento Salute… (Di domenica 27 giugno 2021) Il Dipartimento della Salute di New York incoraggia i suoi concittadini ad essere viziosi quest’estate. L’agenzia ha rilasciato un ultimo aggiornamento delle sue linee guide sul sesso sicuro durante la pandemia, invitando le persone ad essere creative ma a «giocare sul sicuro» vaccinandosi prima di impegnarsi in quella che è stata soprannominata la «slutty summer» (estate della troia) del 2021. «Rendilo stravagante» suggeriscono nelle loro grafiche, «sii creativo con le posizioni sessuali e usa barriere fisiche, come i muri, che consentono un contatto sessuale senza avvicinare i volti». «E perché ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) IlSalute di Newincoraggia i suoi concittadini ad essere viziosi quest’estate. L’agenzia ha rilasciato un ultimo aggiornamento delle sue linee guide sul sesso sicuro durante la pandemia, invitando le persone ad essere creative ma a «giocare sul sicuro» vaccinandosi prima di impegnarsi in quella che è stata soprannominata la «slutty summer» (estate) del 2021. «Rendilo stravagante» suggeriscono nelle loro grafiche, «sii creativo con le posizioni sessuali e usa barriere fisiche, come i muri, che consentono un contatto sessuale senza avvicinare i volti». «E perché ...

Agenzia_Ansa : Dopo New York e Tel Aviv, oggi il Gay Pride si affaccerà in Italia, a Milano e Roma e sono in programma parate anch… - funder : New York canceled Rudy Giuliani. - Internazionale : Per combattere lo spreco di cibo, qualche anno fa è nato un progetto a San Francisco, in California, per vendere fr… - asiamikaelson : RT @F1NENBR4V3: 10 anni fa l'ouis dice ad h'arry di trasferirsi a new york perché hanno legalizzato i matrimoni gay. - harryvssun : @tommofviry PORCA LA MADONNA GARRY TORNA A NEW YORK -