Meteo Milano, possibilità di caldo in molto intenso. Poi cambiamento e temporali (Di domenica 27 giugno 2021) MilanoA Milano la condizioni Meteo saranno caratterizzate dal caldo, soprattutto lunedì, quando si dovrebbe raggiungere il picco massimo della settimana. La temperatura è attesa nel valore massimo probabilmente a 35°C. Martedì 29 si dovrebbe verificare un abbassamento della temperatura massima che dovrebbe attestarsi attorno a 31°C. Per quanto concerne la notte si avrà ancora un’altra notte definita tropicale, ovvero con temperature minima superiore ai 20°C anche in periferia. A partire da mercoledì 30 giugno si manifesterà una moderata instabilità atmosferica, che potrebbe sfociare in annuvolamenti cumuliformi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 giugno 2021)la condizionisaranno caratterizzate dal, soprattutto lunedì, quando si dovrebbe raggiungere il picco massimo della settimana. La temperatura è attesa nel valore massimo probabilmente a 35°C. Martedì 29 si dovrebbe verificare un abbassamento della temperatura massima che dovrebbe attestarsi attorno a 31°C. Per quanto concerne la notte si avrà ancora un’altra notte definita tropicale, ovvero con temperature minima superiore ai 20°C anche in periferia. A partire da mercoledì 30 giugno si manifesterà una moderata instabilità atmosferica, che potrebbe sfociare in annuvolamenti cumuliformi ...

