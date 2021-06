Tempesta d’amore | sconvolgente addio! | È stato incastrato

Leggi su altranotizia

(Di sabato 26 giugno 2021) Un doloroso addio sconvolgerà tutti i fan di: l’uomo, a quanto pare, èa seguito di un complotto malvagio!(Mediaset Play)Il ritorno di Rosalie Engel darà vita a nuove divertenti e strane dinamiche in. La donna, dopo aver preso possesso di alcune banconote del rapimento di Tim, distribuite da Ariane in tutto il paese per depistare le indagini, ha deciso di concedersi una vacanza benessere nonostante il parere sfavorevole di Michael. Al suo ritorno, i litigi tra lei e il medico saranno ...