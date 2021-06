Mancini: “Avevamo messo in conto la sofferenza. Nel primo tempo serviva più precisione” (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria sull’Austria che ha portato l’Italia ai quarti di Euro 2020: “Avevo messo in conto la sofferenza, sapevo che sarebbe stata difficile perché loro ti fanno giocare male. Nel primo tempo abbiamo dominato, siamo calati nella ripresa e siamo stati bravi a reagire. I cambi sono entrati benissimo, era chiaro ci sarebbe stata un po’ di fatica, l’Austria era una squadra difficile da affrontare. Pressano e ti fanno giocare male, ma nel primo tempo abbiamo dominato, dovevamo essere più precisi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Robertoha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria sull’Austria che ha portato l’Italia ai quarti di Euro 2020: “Avevoinla, sapevo che sarebbe stata difficile perché loro ti fanno giocare male. Nelabbiamo dominato, siamo calati nella ripresa e siamo stati bravi a reagire. I cambi sono entrati benissimo, era chiaro ci sarebbe stata un po’ di fatica, l’Austria era una squadra difficile da affrontare. Pressano e ti fanno giocare male, ma nelabbiamo dominato, dovevamo essere più precisi ...

