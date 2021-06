Juve, attenta a chi vendi: Tifosi preoccupati sul web | Top News (Di sabato 26 giugno 2021) Sui social la maggioranza dei Tifosi la pensa come Pavan: 'Poi un giorno qualcuno mi spiegherà chi cavolo vi racconta la favola del 'McKennie poco tecnico e scarso' che leggo da più parti' e ancora: '... Leggi su sportevai (Di sabato 26 giugno 2021) Sui social la maggioranza deila pensa come Pavan: 'Poi un giorno qualcuno mi spiegherà chi cavolo vi racconta la favola del 'McKennie poco tecnico e scarso' che leggo da più parti' e ancora: '...

Advertising

sportli26181512 : Chiellini-Juve, avanti tutta. E Allegri ha il piano giusto per gestirlo: Chiellini-Juve, avanti tutta. E Allegri ha… - marcomaffei12 : @capuanogio Attendo per la nuova stagione: 'Attenta Inter, c'è Orsato' o anche 'Juve, eccoti Calvarese' - TUTTOJUVE_COM : Massimo Pavan: 'La Juve per Locatelli deve stare attenta' - PieroLadisa : @Marco_Evang Un altro errore è stato quello di non prendere Barella dal Cagliari. Una scelta che non ho capito, vis… - AngeloL73664026 : @IlarioSant @ZZiliani Ogni tanto sarebbe bello vedere qualcuno che apprezzi pubblicamente quanto la Juve sia attent… -