Incidente stradale a Velletri | muore un ragazzo di 14 anni

Leggi su open.online

(Di sabato 26 giugno 2021) Undi 14è morto in unla notte scorsa in via Colle Caldara, a, in provincia di Roma. Da quanto si apprende finora, nello scontro sono rimasti coinvolti un 38enne alla guida di una Volkswagen Golf, e il 14 enne, entrambi residenti a. Ilè morto a causa delle lesioni riportate nell’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Sull’ora indagano i carabinieri della compagnia di. Intanto la salma delè stata trasportata ...