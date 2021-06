Ex Ilva, il ministro Orlando ai lavoratori: “Acceleriamo sul controllo pubblico, ora è un passaggio a portata di mano” (Di domenica 27 giugno 2021) Incontro con la rsu delle acciaierie di Cornigliano. All’ordine del giorno la richiesta di cassa integrazione da parte dell’azienda: “Verificheremo le motivazioni. L’8 luglio entreremo nel merito del piano industriale” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 giugno 2021) Incontro con la rsu delle acciaierie di Cornigliano. All’ordine del giorno la richiesta di cassa integrazione da parte dell’azienda: “Verificheremo le motivazioni. L’8 luglio entreremo nel merito del piano industriale”

Advertising

virginiaraggi : .@CarloCalenda, dietro prime 45 pratiche microcredito erogate ci sono famiglie, persone che avevano perso lavoro ca… - primocanale : Ex Ilva, ministro Orlando: 'Genova strategica. Cassa integrazione? Azienda vuole andare avanti' - infoitinterno : Ex Ilva, da mezzanotte tutti gli operai in cassa: domattina assemblea, atteso l’arrivo del ministro Orlando - infoitinterno : Ex Ilva, i lavoratori in assemblea: “Non abbiamo vinto ma oggi siamo più uniti e andiamo avanti”. A Genova il minis… - infoitinterno : Ex Ilva Genova, il ministro Orlando in prefettura. Toti: 'Mai portare avanti ragioni con violenza' -