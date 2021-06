Discoteche, via libera del Cts: «Ma soltanto all?aperto con Pass e capienza al 50%» (Di sabato 26 giugno 2021) Una liberazione. L?ultima. Ieri sera infatti, è finalmente arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle Discoteche. Anche se solo all?aperto, con... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 giugno 2021) Unazione. L?ultima. Ieri sera infatti, è finalmente arrivato il viadel Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle. Anche se solo all?aperto, con...

