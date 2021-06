Barcellona | Pjanic ai saluti | Psg e Chelsea sulle sue tracce

(Di sabato 26 giugno 2021) Dopo appena 18 mesi, Miralempotrebbe già lasciare il. Il centrocampista bosniaco non rientra infatti nei piani dei blaugrana ed una sua cessione farebbe bene alle casse del club. Su di lui avrebbero già messo gli occhi Paris Saint-Germain e, alla ricerca di un calciatore con le sue qualità. Secondo quanto riportano i media francesi, il club di Al-Khelaifi, che punta alla conquista della Champions League, avrebbe manifestato un particolare interesse per il giocatore. Sfumato ormai un ritorno alla Juventus, fuori dalla corsa. SportFace.

In uscita dalanche Philippe Coutinho e Miralem. Il centrocampista bosniaco, in particolare, è finito nel mirino di Paris Saint - Germain e Chelsea. Si tende ad escludere un suo ...In uscita dalresta Miralem. Per il 31enne centrocampista bosniaco si era parlato di un possibile ritorno alla Juve ma anche Paris Saint Germain e Chelsea sarebbero alla finestra. ...Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrocampista bosniaco non rientra infatti nei piani dei blaugrana; Psg e Chelsea sulle sue tracce.Con il probabile arrivo di Manuel Locatelli, la Juventus potrebbe far partire Arthur. Il brasiliano, arrivato a Torino nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic direzione Barcellona, è considerato ...