Variante Delta, Oms: “Corre tra i non vaccinati” (Di venerdì 25 giugno 2021) “La Variante Delta”, segnalata per la prima volta in India, “è la più trasmissibile delle varianti Covid-19 individuate finora”. Così in conferenza stampa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.”So che a livello globale c’è molta preoccupazione per la Variante Delta” di Sars-CoV-2 “e anche l’Oms è preoccupata per questo” mutante. “E’ stata identificata in almeno 85 Paesi e si sta diffondendo rapidamente tra le popolazioni non vaccinate”. Per il futuro, avverte, “sono previste nuove varianti e continueranno a essere segnalate” perché “questo è ciò che fanno i virus: si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) “La”, segnalata per la prima volta in India, “è la più trasmissibile delle varianti Covid-19 individuate finora”. Così in conferenza stampa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.”So che a livello globale c’è molta preoccupazione per la” di Sars-CoV-2 “e anche l’Oms è preoccupata per questo” mutante. “E’ stata identificata in almeno 85 Paesi e si sta diffondendo rapidamente tra le popolazioni non vaccinate”. Per il futuro, avverte, “sono previste nuove varianti e continueranno a essere segnalate” perché “questo è ciò che fanno i virus: si ...

