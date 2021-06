Speranza: "Tutta l'Italia diventa zona bianca". Cts dà il via libera all'apertura delle discoteche con il green pass (Di venerdì 25 giugno 2021) "Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d'Aosta entra ora in zona bianca". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Oggi è un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d'Aosta entra ora in". Lo ha detto il ministro della Salute Robertointervenendo a Oggi è un ...

