Scontro tra barche sul lago di Como, muore un 22enne (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragico Scontro tra motoscafi sul lago di Como. Un 22enne ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti, anche se non in modo grave. L'incidente a poche centinaia di metri da Tremezzina vicino a Lenno sul lago di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri di Menaggio per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

