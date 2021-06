Paul Smith firma una collezione che è una dichiarazione d' amore per l' Italia

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 giugno 2021) Se c'è un tratto che negli anni ha definito l'estetica di, beh quello è il colore. Calibrato, ma onnipresente, lo stilista inglese lo maneggia da sempre, tanto che il suo utilizzo, all'interno della guardaroba maschile, è diventato contagioso anche per i più restii. Ed è proprio al colore e a tutto quello che è capace di rappresentare e veicolare che Sirtorna per ladella primavera/estate 2022, presentata ancora in forma digitale. «L'idea», racconta Sir- dal telefono del suo studio di Londra, da dove riprendendo la formula già adottata in precedenza ...