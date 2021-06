Microsoft Store darà agli sviluppatori il 100% delle entrate derivanti da app ma non da videogiochi (Di venerdì 25 giugno 2021) Microsoft ha presentato Windows 11 e ha introdotto un modo per gli sviluppatori di app per "aggirare" le tariffe dello Store, ma i giochi sono esclusi da questa iniziativa. In un post sul blog che descrive in dettaglio il Microsoft Store rinnovato, la società ha spiegato che dal 28 luglio agli sviluppatori di app sarà consentito portare "la propria piattaforma di commercio o una di terze parti" nelle proprie app e successivamente non dovranno pagare la quota della piattaforma, mantenendo il 100% delle loro ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 giugno 2021)ha presentato Windows 11 e ha introdotto un modo per glidi app per "aggirare" le tariffe dello, ma i giochi sono esclusi da questa iniziativa. In un post sul blog che descrive in detto ilrinnovato, la società ha spiegato che dal 28 lugliodi app sarà consentito portare "la propria piattaforma di commercio o una di terze parti" nelle proprie app e successivamente non dovranno pagare la quota della piattaforma, mantenendo illoro ...

Advertising

Eurogamer_it : #MicrosoftStore: il 100% delle entrate agli sviluppatori di app, ma questo non riguarda i videogiochi. - FuriousWhisper : Signori, non è che #Microsoft lascerà il 100% dei ricavi agli sviluppatori perché è di buon cuore, è un 'trucco' pe… - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? App Android su Windows 11 come funziona il nuovo Microsoft Store ? - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Windows 11 è ufficiale, il rilascio pubblico a fine novembre porta con se un’interfaccia completamente ridisegnata, gli S… - playblog_it : ? App Android su Windows 11 come funziona il nuovo Microsoft Store ? -