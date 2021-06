(Di venerdì 25 giugno 2021) Listini finanziari del Vecchio continente in tenuta nell'ultima giornata della settimana:ha chiuso in crescita dello 0,37%, con Francoforte in aumento dello 0,12%, Zurigo in frazionale rialzo ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,3%: Piatte Parigi, Francoforte e Zurigo - mrtrs77 : @mariandres2014 No, non è questa l'Europa che avevamo sognato. Ai tempi del ginnasio ( prima metà anni 60) avevo vi… - fisco24_info : Borsa: Milano calma con Europa, tensione su titoli di Stato: Spread risale a 108 punti, rendimento Btp a 10 anni al… - padovesi58a : Borsa: Europa debole attende Wall Street, sale Milano +0,1% - Faido1Alessio : Borsa: Europa debole attende Wall Street, sale Milano +0,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

ANSA Nuova Europa

Listini finanziari del Vecchio continente in tenuta nell'ultima giornata della settimana: Londra ha chiuso in crescita dello 0,37%, con Francoforte in aumento dello 0,12%, Zurigo in frazionale rialzo ...Se dal lato calcistico i risultati sono stati al di sotto delle attese anche inle cose non ... un caso internazionale finito nel peggiore dei modi, oltre all'allontanarsi dell'che conta ...ENI e Saipem chiudono la seduta poco mossi, senza farsi trainare dal petrolio. Focus sull'accordo sul bioetanolo: la strategia degli analisti.Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di CleanBnB, sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 0,96051961, in seguito all’aumento di capitale che partirà lunedì ...