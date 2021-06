Assocarta: essenzialità riduce perdite settore in 2020, in recupero i primi mesi 2021 (2) (Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 la componente energetica e l'Ets (ottobre 2020/maggio 2021) hanno subito fortissimi rincari: +166% il costo del gas naturali, +205% il costo dell'Ets per le compensazioni di CO2. Anche le quotazioni in dollari delle cellulose hanno fatto registrare tra ottobre 2020/dicembre 2020 e maggio 2021 aumenti del 53% (fibre lunghe) e del 60% (fibre corte) attestandosi su livelli mai raggiunti in precedenza. Quotazioni record anche per la carta da riciclare con apprezzamenti tra ottobre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - Nele neidella componente energetica e l'Ets (ottobre/maggio) hanno subito fortissimi rincari: +166% il costo del gas naturali, +205% il costo dell'Ets per le compensazioni di CO2. Anche le quotazioni in dollari delle cellulose hanno fatto registrare tra ottobre/dicembree maggioaumenti del 53% (fibre lunghe) e del 60% (fibre corte) attestandosi su livelli mai raggiunti in precedenza. Quotazioni record anche per la carta da riciclare con apprezzamenti tra ottobre ...

