Amadeus, quella volta in cui ha perso la testa in diretta: “Ma che dici?!” (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amadeus, vi ricordate di quella volta in cui ha perso la testa a Reazione a Catena? Impossibile dimenticare: “No, ma cosa dici?!” quella in cui Amadeus disperato ha perso la testa è una delle più epiche di sempre: durante Reazione a Catena, infatti, il conduttore nel “Quando, dove, come e perchè” doveva far indovinare “Re Leggi su youmovies (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., vi ricordate diin cui halaa Reazione a Catena? Impossibile dimenticare: “No, ma cosa dici?!”in cuidisperato halaè una delle più epiche di sempre: durante Reazione a Catena, infatti, il conduttore nel “Quando, dove, come e perchè” doveva far indovinare “Re

Advertising

BernardinoCarac : @corsi_gabriele Dopo quella di Amadeus, la più bella e simpatica conduzione di Reazione a Catena, è stata la Sua, Signor Corsi... - Cosmicpolitan_ : @mad_anto20 Non dimentichiamoci che Amadeus è ripartito proprio da quella fascia oraria eh - ElenaMarino17 : RT @paola124291: @bertoia_paolo @TuvoReal Fanno quella vergognosa pubblicità per dirci la stessa cosa, in un altro modo e per bocca di noti… - adrianobusolin : RT @paola124291: @bertoia_paolo @TuvoReal Fanno quella vergognosa pubblicità per dirci la stessa cosa, in un altro modo e per bocca di noti… - TuvoReal : RT @paola124291: @bertoia_paolo @TuvoReal Fanno quella vergognosa pubblicità per dirci la stessa cosa, in un altro modo e per bocca di noti… -