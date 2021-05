Sui Maneskin la Francia batte in ritirata, si sgonfiano le accuse sulla cocaina. Il capo della tv francese: «Non faremo denuncia» (Di lunedì 24 maggio 2021) La Francia adesso ci ripensa. Dopo essere arrivata seconda all’Eurovision, e aver accusato i vincitori, i Maneskin, di aver fatto uso di cocaina durante la diretta, ha deciso che «non intende sporgere denuncia». La notizia, riportata da Le Parisien, arriva da Delphine Ernotte, patron di France Televisions, che gestisce la delegazione francese. La bufera tiene ancora banco, così Damiano, frontman della band italiana, ha fatto sapere che si sottoporrà volontariamente, insieme ai suoi colleghi, al test antidroga, dopo che il video che lo ritrae mentre si avvicina col capo chino a un tavolo – e che è stato ritenuto ambiguo – è diventato virale. E dopo le insinuazioni fatte in conferenza stampa: «Non è vero, per favore, non ditelo», aveva commentato. «L’Eurovision è ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 maggio 2021) Laadesso ci ripensa. Dopo essere arrivata seconda all’Eurovision, e aver accusato i vincitori, i, di aver fatto uso didurante la diretta, ha deciso che «non intende sporgere». La notizia, riportata da Le Parisien, arriva da Delphine Ernotte, patron di France Televisions, che gestisce la delegazione. La bufera tiene ancora banco, così Damiano, frontmanband italiana, ha fatto sapere che si sottoporrà volontariamente, insieme ai suoi colleghi, al test antidroga, dopo che il video che lo ritrae mentre si avvicina colchino a un tavolo – e che è stato ritenuto ambiguo – è diventato virale. E dopo le insinuazioni fatte in conferenza stampa: «Non è vero, per favore, non ditelo», aveva commentato. «L’Eurovision è ...

