Gazzetta: Gattuso inserisce solo attaccanti ma è in mediana che le cose non funzionano (Di lunedì 24 maggio 2021) Sulla Gazzetta dello sport Maurizio Nicita fa una fotografia lucida e impietosa della partita del Napoli. Per il tecnico calabrese la sua esperienza napoletana finisce così, amaramente. Ma in questa serata da incubo c’è da fare il mea culpa, perché nonostante il vantaggio nella ripresa – arrivato su un calcio d’angolo – il Napoli non è stato mai in controllo della gara, com’è stato abituato a fare in questa primavera, traditrice all’ultima curva. E non ci si può attaccare nemmeno a un episodio nel finale, in cui Udogie spinge un po’ vistosamente Mertens. Se chiudi la gara con 5 attaccanti di ruolo e riesci a fare solo un tiro verso la porta puoi prendertela solo con te stesso. Nel finale Gattuso inserisce solo attaccanti, mentre sarebbe in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Sulladello sport Maurizio Nicita fa una fotografia lucida e impietosa della partita del Napoli. Per il tecnico calabrese la sua esperienza napoletana finisce così, amaramente. Ma in questa serata da incubo c’è da fare il mea culpa, perché nonostante il vantaggio nella ripresa – arrivato su un calcio d’angolo – il Napoli non è stato mai in controllo della gara, com’è stato abituato a fare in questa primavera, traditrice all’ultima curva. E non ci si può attaccare nemmeno a un episodio nel finale, in cui Udogie spinge un po’ vistosamente Mertens. Se chiudi la gara con 5di ruolo e riesci a fareun tiro verso la porta puoi prendertelacon te stesso. Nel finale, mentre sarebbe in ...

