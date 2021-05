Variante indiana, Pfizer e Astrazeneca efficaci con doppia dose (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio britannico, i vaccini Pfizer e Astrazeneca avrebbero una efficacia dell’88% e del 60% con due dosi contro la Variante indiana del Covid. LONDRA – I vaccini Pfizer e Astrazeneca avrebbero una buona copertura contro la Variante indiana del Covid-19. Ma solo con la doppia dose. Lo studio su Pfizer e Astrazeneca A pubblicare la notizia, uno studio britannico condotto dalla Public Health England. Secondo la Bbc, il vaccino Pfizer, è risultato essere efficace all’88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose. Astrazeneca è efficace al 60%. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio britannico, i vacciniavrebbero unaa dell’88% e del 60% con due dosi contro ladel Covid. LONDRA – I vacciniavrebbero una buona copertura contro ladel Covid-19. Ma solo con la. Lo studio suA pubblicare la notizia, uno studio britannico condotto dalla Public Health England. Secondo la Bbc, il vaccino, è risultato essere efficace all’88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la secondaè efficace al 60%. ...

