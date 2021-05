Uomini e donne, Giorgio Manetti durissimo: “Adesso non mi piace più” (Di domenica 23 maggio 2021) Giorgio Manetti, ex cavaliere storico di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Gemma Galcani, durante un’intervista, torna a parlare del programma e di Gemma. Giorgio Manetti e Gemma GalganiLa relazione tra Giorgio e Gemma, appassionò negli anni scorsi il pubblico di Uomini e donne, i due, lasciarono il programma insieme, ma poco dopo la relazione si interruppe, con grande sofferenza di Gemma, la quale, era innamoratissima del ‘gabbiano’. Giorgio Manetti, infierisce contro Uomini e donne, e contro Gemma L’uomo oggi, è felicemente fidanzato, con una sua concittadina di nome Caterina, e pur essendo stato invitato, a prendere parte al Grande Fratello Vip, ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 maggio 2021), ex cavaliere storico di, ed ex fidanzato di Gemma Galcani, durante un’intervista, torna a parlare del programma e di Gemma.e Gemma GalganiLa relazione trae Gemma, appassionò negli anni scorsi il pubblico di, i due, lasciarono il programma insieme, ma poco dopo la relazione si interruppe, con grande sofferenza di Gemma, la quale, era innamoratissima del ‘gabbiano’., infierisce contro, e contro Gemma L’uomo oggi, è felicemente fidanzato, con una sua concittadina di nome Caterina, e pur essendo stato invitato, a prendere parte al Grande Fratello Vip, ...

