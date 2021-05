Tragedia Mottarone: minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A (Di domenica 23 maggio 2021) La Tragedia della funivia che collega Stresa con il Mottarone ha sconvolto l’Italia: su tutti i campi di Serie A, stasera, ci sarà un minuti di silenzio Autentica Tragedia quella del crollo della funivia che collega Stresa con il Mottarone: al momento sono 12 le vittime ma le autorità competenti non escludono, purtroppo, altri morti. Momento davvero tragico per tutta l’Italia che ha la sua risonanza anche nel calcio: su tutti i campi di Serie A, questa sera, verrà osservato un minuto di raccoglimento in senso di rispetto per le vittime della Tragedia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ladella funivia che collega Stresa con ilha sconvolto l’Italia: sudiA, stasera, ci sarà un minuti diAutenticaquella del crollo della funivia che collega Stresa con il: al momento sono 12 le vittime ma le autorità competenti non escludono, purtroppo, altri morti. Momento davvero tragico per tutta l’Italia che ha la sua risonanza anche nel calcio: sudiA, questa sera, verrà osservato undi raccoglimento in senso di rispetto per le vittime della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

