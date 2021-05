Sentenza storica della Corte di Cassazione sull’affidamento minori | D i Re | “Rivedere tutti i processi”

Advertising

italialcentro : RT @italialcentro: Sentenza storica: “È giusto respingere i clandestini alle frontiere”. La Spagna vince a Strasburgo, l’Italia che fa? - N… - NateParker : RT @sehmagazine: ???? A un anno dalla morte di #GeorgeFloyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, “American… - larapalmisano : RT @danpoggio: Storica sentenza della Corte di #Cassazione che censura la falsa teoria dell’alienazione parentale sia nel merito sia nel me… - ReteParita : Rivedi il video del Convegno “?????????? ???? ????????????` ?????????????? ?? ??????????????????????: ?????? ??????????????????. ” anche su @RepubblicaTv ?? - dgallo1982 : RT @ale_moretti: Sentenza storica quella americana che condanna per omicidio l’agente di polizia che ha ucciso #GeorgeFloyd. La giustizia a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza storica

Il Fatto Quotidiano

... proprio in queste ore, sta acquisendo la consapevolezza degli effetti devastanti delladi giustizia che ha certificato la distruzione della sua area piùe identitaria con l'illecita ...... che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia americana sui cittadini di colore e dopo ladi condanna del ...La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva stabilito l’affidamento di una bambina al padre Antonella Veltri, presidente di D.i.Re “Donne in Rete contro ...Il magistrato racconta di aver vestito la toga per la prima volta per la camera ardente delle vittime della strage di Capaci ...