Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di De Zerbi e Inzaghi in vista della gara delle 20.45 tra Sassuolo e Lazio.

LE formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Akpa Akpro, Lulic; Correa, Muriqi.

