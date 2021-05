Prison Architect: trailer svela “Second Chances”, nuovo DLC, con data di uscita – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 23 maggio 2021) Paradox Interactive ha rilasciato un nuovo trailer per Prison Architect che mostra “Second Chances”, un nuovo DLC. Ecco il video e tutti i dettagli.. Paradox Interactive ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a “Second Chances”, il nuovo DLC per Prison Architect. In questa nuova espansione del simulatore di prigioni, il giocatore ha la possibilità di dare ai carcerati “una Seconda possibilità” tramite un nuovo sistema di riabilitazione. Il DLC “Second Chances” di Prison Architect ci permette di ridurre le sentenze dei carcerati e di reintegrarli in ... Leggi su helpmetech (Di domenica 23 maggio 2021) Paradox Interactive ha rilasciato unperche mostra “”, unDLC. Ecco il video e tutti i dettagli.. Paradox Interactive ha rilasciato undedicato a “”, ilDLC per. In questa nuova espansione del simulatore di prigioni, il giocatore ha la possibilità di dare ai carcerati “unaa possibilità” tramite unsistema di riabilitazione. Il DLC “” dici permette di ridurre le sentenze dei carcerati e di reintegrarli in ...

