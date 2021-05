Primi tempi: tris Juve con Chiesa, Morata e Rabiot. Kessie su rigore lancia il Milan. Napoli fermo sullo 0-0 (Di domenica 23 maggio 2021) Si sono conclusi i Primi 45? delle gare decisive per la corsa Champions della 38a e ultima giornata di Serie A.Juventus subito in vantaggio con Chiesa al 6?, alla mezz’ora il raddoppio con Morata. Si va al riposo a reti bianche tra Napoli e Verona al Maradona, grande chance per Insigne che termina di poco a lato. Avanti anche il Milan grazie al rigore trasformato da Kessie al 43?. In questo momento sarebbero Milan e Juventus a conquistare la qualificazione per l’Europa che conta. Sassuolo in vantaggio sulla Lazio con il gran mancino dalla distanza di Kyriakopoulos al 10? e neroverdi virtualmenti qualificati alla prossima Conference League. Questo perché la Roma è sotto di due reti con lo Spezia, decidono il centro di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Si sono conclusi i45? delle gare decisive per la corsa Champions della 38a e ultima giornata di Serie A.ntus subito in vantaggio conal 6?, alla mezz’ora il raddoppio con. Si va al riposo a reti bianche trae Verona al Maradona, grande chance per Insigne che termina di poco a lato. Avanti anche ilgrazie altrasformato daal 43?. In questo momento sarebberontus a conquistare la qualificazione per l’Europa che conta. Sassuolo in vantaggio sulla Lazio con il gran mancino dalla distanza di Kyriakopoulos al 10? e neroverdi virtualmenti qualificati alla prossima Conference League. Questo perché la Roma è sotto di due reti con lo Spezia, decidono il centro di ...

