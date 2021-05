PlayStation vs Xbox: Ratchet & Clank Rift Apart accende la console war ma è tutta una stupidaggine (Di domenica 23 maggio 2021) A volte basta veramente poco per scatenare la console war fra i fan PlayStation e Xbox, perfino un tweet innocente e privo di malizia. Questa volta il "colpevole" è Insomniac Games e il pomo della discordia è un messaggio su Twitter per pubblicizzare Ratchet & Clank Rift Apart. Una semplice pubblicità trasformata in un acceso dibattito fra le fanbase di Sony e Microsoft? Possibilissimo. Il tweet, visibile qui di seguito, non è altro che uno screenshot del titolo e un piccolo messaggio che recita "These bots won't even know what hit 'em", traducibile in "Questi bot non sapranno cosa li ha colpiti". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) A volte basta veramente poco per scatenare lawar fra i fan, perfino un tweet innocente e privo di malizia. Questa volta il "colpevole" è Insomniac Games e il pomo della discordia è un messaggio su Twitter per pubblicizzare. Una semplice pubblicità trasformata in un acceso dibattito fra le fanbase di Sony e Microsoft? Possibilissimo. Il tweet, visibile qui di seguito, non è altro che uno screenshot del titolo e un piccolo messaggio che recita "These bots won't even know what hit 'em", traducibile in "Questi bot non sapranno cosa li ha colpiti". Leggi altro...

