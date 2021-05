"Non tocca alla Meloni, ma a Veltroni e compagni". Sallusti, chi si deve scusare per il proprio passato (Di domenica 23 maggio 2021) «Io sono Giorgia», l'autobiografia edita da Rizzoli di Giorgia Meloni, è appena uscita e già è in testa alle classifiche di vendita. Tanto per cambiare, il successo di pubblico non coincide con quello di critica. Sui giornali si parla del libro per stroncarlo a prescindere: c'è la spocchia del critico letterario che scambia una biografia per un romanzo, cosa che non è, e c'è chi l'ha spulciato a caccia di anomalie nel racconto, manco fossimo in tribunale. E poi c'è chi - come ha fatto anche ieri Gad Lerner sul Fatto Quotidiano - contesta alla Meloni «amnesie e buchi neri» rispetto al fascismo. Premesso che non sono l'avvocato difensore di Giorgia Meloni, mi chiedo come in una sua autobiografia avrebbe potuto trovare spazio il fascismo, essendo la signora nata nel 1977, anno in cui Gad Lerner di anni ne aveva 23 e già ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) «Io sono Giorgia», l'autobiografia edita da Rizzoli di Giorgia, è appena uscita e già è in testa alle classifiche di vendita. Tanto per cambiare, il successo di pubblico non coincide con quello di critica. Sui giornali si parla del libro per stroncarlo a prescindere: c'è la spocchia del critico letterario che scambia una biografia per un romanzo, cosa che non è, e c'è chi l'ha spulciato a caccia di anomalie nel racconto, manco fossimo in tribunale. E poi c'è chi - come ha fatto anche ieri Gad Lerner sul Fatto Quotidiano - contesta«amnesie e buchi neri» rispetto al fascismo. Premesso che non sono l'avvocato difensore di Giorgia, mi chiedo come in una sua autobiografia avrebbe potuto trovare spazio il fascismo, essendo la signora nata nel 1977, anno in cui Gad Lerner di anni ne aveva 23 e già ...

Advertising

gualtierieurope : L’Italia è il fanalino di coda nella tassazione su eredità e successioni. La proposta #dote18 di @EnricoLetta è sac… - ZZiliani : Tre anni fa, dopo il borseggio di #InterJuve 3-2, #Orsato venne fatto sparire dalla circolazione e da allora non in… - ZZiliani : Ma tu guarda. In Serie B Svoboda (Venezia) tocca la palla, viene atterrato da Maggio (Lecce), #Irrati non vede, il… - Fiammettatfo0K : RT @la_pesantezza: Giornalista: Giulia diventerà la nuova professionista di Amici? La Pepa: “Non posso dirlo. Non tocca a me dirlo. Io le a… - issAnnaMaria : RT @la_pesantezza: Giornalista: Giulia diventerà la nuova professionista di Amici? La Pepa: “Non posso dirlo. Non tocca a me dirlo. Io le a… -