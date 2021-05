Morte Maradona, Luque: “Non c’è più pace per me nè per lui” (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBuenos Aires – “Dal punto di vista medico, non mi pento di nulla“. Dai microfoni dell’emittente televisiva del sulo paese Kzo, è tornato a parlare Leopoldo Luque, neurochirurgo di Buenos Aires, accusato di non aver assistito in maniera adeguata Diego Armando Maradona. Cosa che secondo i magistrati che indagano sulla vicenda avrebbe portato alla Morte dell’ex fuoriclasse del Napoli. Il neurochirurgo, apparso provato dalla situazione che lo vede indagato per “omicidio con dolo” con rischio di pena fino a 25 anni, ha detto anche che “non c’è più pace, né per Maradona né per me. Ero in sala operatoria quando arrivò la chiamata in cui mi dissero che Diego era in arresto cardiaco. Contattai subito alcuni medici, ci sono i file audio che lo confermano“. Dopo aver chiesto scusa alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBuenos Aires – “Dal punto di vista medico, non mi pento di nulla“. Dai microfoni dell’emittente televisiva del sulo paese Kzo, è tornato a parlare Leopoldo, neurochirurgo di Buenos Aires, accusato di non aver assistito in maniera adeguata Diego Armando. Cosa che secondo i magistrati che indagano sulla vicenda avrebbe portato alladell’ex fuoriclasse del Napoli. Il neurochirurgo, apparso provato dalla situazione che lo vede indagato per “omicidio con dolo” con rischio di pena fino a 25 anni, ha detto anche che “non c’è più, né perné per me. Ero in sala operatoria quando arrivò la chiamata in cui mi dissero che Diego era in arresto cardiaco. Contattai subito alcuni medici, ci sono i file audio che lo confermano“. Dopo aver chiesto scusa alla ...

