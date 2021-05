Metro Exodus Enhanced Edition | la nuova patch PC introduce il supporto al DualSense PS5

Leggi su eurogamer

(Di domenica 23 maggio 2021) Gli sviluppatori di 4A Games hanno recentemente pubblicato unaper la versione PC di. Grazie a questo aggiornamento, il quale porta il titolo alla versione 2.0.0.1, sono stati risolti alcuni bug e problemi di natura tecnica, ma non solo: ora è possibile utilizzare il controllerdi PlayStation 5 per giocare. Ilal controller next-gen di Sony non è per niente superficiale, in quanto è possibile sfruttare perfino le sue feature esclusive come i grilletti adattivi e il feedback aptico. Leggi altro...