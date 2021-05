Lukashenko ha fatto dirottare un aereo Ryanair per fermare un dissidente bielorusso (Di domenica 23 maggio 2021) Bielorussia, volo Ryanair dirottato per arrestare Roman Protasevich Il volo Ryanair FR4978, proveniente da Atene a diretto a Vilnius in Lituania, è stato intercettato, dirottato e scortato da un caccia bielorusso MIG-29 e fatto atterrare a Minsk. L’aereo è stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano. Ufficialmente le autorità sono intervenute per un allarme bomba sul volo, all’aeroporto erano schierate unità dei pompieri e dei soccorsi pronte ad intervenire ufficialmente per motivi di sicurezza. Ma una volta atterrato gli agenti hanno fatto scendere dal Boing 737 e hanno fermato uno dei passeggeri, il giornalista e oppositore al regime bielorusso, Roman Protasevich. La notizia è stata annunciata dal canale di ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Bielorussia, volodirottato per arrestare Roman Protasevich Il voloFR4978, proveniente da Atene a diretto a Vilnius in Lituania, è stato intercettato, dirottato e scortato da un cacciaMIG-29 eatterrare a Minsk. L’è stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano. Ufficialmente le autorità sono intervenute per un allarme bomba sul volo, all’aeroporto erano schierate unità dei pompieri e dei soccorsi pronte ad intervenire ufficialmente per motivi di sicurezza. Ma una volta atterrato gli agenti hannoscendere dal Boing 737 e hanno fermato uno dei passeggeri, il giornalista e oppositore al regime, Roman Protasevich. La notizia è stata annunciata dal canale di ...

