“La mafia non è invincibile”: ecco cosa deve restare della strage di Capaci, 29 anni dopo (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23 Maggio 1992 con un bomba da 500 kg di tritolo, cosa Nostra uccideva il magistrato antimafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un’esplosione così forte che oltre ad aver ucciso Falcone ha fatto tremare lo Stato italiano e ha fatto risvegliare la coscienza di molti arresi. LEGGI ANCHE => Il giudice Rosario Livatino beatificato ad Agrigento il 9 maggio: sarà il primo magistrato ad esserlo Il contenuto dell’audio inedito Nel 29 anniversario della strage di Capaci, è disponibile un audio inedito di Giovanni Falcone, concesso da Askanews: “Ieri ho avuto una lunga discussione, quasi uno scontro con i colleghi di Milano che si lamentavano ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23 Maggio 1992 con un bomba da 500 kg di tritolo,Nostra uccideva il magistrato antiGiovFalcone, Francesca Morvillo, e gli agentiscorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un’esplosione così forte che oltre ad aver ucciso Falcone ha fatto tremare lo Stato italiano e ha fatto risvegliare la coscienza di molti arresi. LEGGI ANCHE => Il giudice Rosario Livatino beatificato ad Agrigento il 9 maggio: sarà il primo magistrato ad esserlo Il contenuto dell’audio inedito Nel 29versariodi, è disponibile un audio inedito di GiovFalcone, concesso da Askanews: “Ieri ho avuto una lunga discussione, quasi uno scontro con i colleghi di Milano che si lamentavano ...

