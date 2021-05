Genoa, Strootman: «Sei mesi importanti, qui un grande gruppo» (Di domenica 23 maggio 2021) Kevin Strootman ha parlato dei suoi primi sei mesi con la maglia del Genoa Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, in una intervista a TMW ha parlato dei suoi primi sei mesi con la maglia del Grifone. STAGIONE – «Per me sono stati sei mesi molto importanti. Dal primo giorno mi sono sentito il benvenuto e ho giocato molto. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di squadra e io mi sono trovato veramente bene. Il gruppo è stato la nostra forza, ha aiutato tanti di noi». gruppo – «Il gruppo mi ha accolto benissimo. Venivo da sei mesi in cui avevo giocato poco e sapevo che il livello della Serie A è alto, perciò non sapevo che impatto potessi avere. Tutti quanti però mi sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Kevinha parlato dei suoi primi seicon la maglia delKevin, centrocampista del, in una intervista a TMW ha parlato dei suoi primi seicon la maglia del Grifone. STAGIONE – «Per me sono stati seimolto. Dal primo giorno mi sono sentito il benvenuto e ho giocato molto. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di squadra e io mi sono trovato veramente bene. Ilè stato la nostra forza, ha aiutato tanti di noi».– «Ilmi ha accolto benissimo. Venivo da seiin cui avevo giocato poco e sapevo che il livello della Serie A è alto, perciò non sapevo che impatto potessi avere. Tutti quanti però mi sono ...

