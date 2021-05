F1 | pagelle GP Monaco 2021 | Verstappen non sbaglia nulla | Sainz consistente | bravo Giovinazzi

(Di domenica 23 maggio 2021) Il Gran Premio disi è concluso con la seconda vittoria stagionale di Maxsu Red Bull, davanti alla Ferrari di Carlose alla McLaren di Valtteri Bottas. Solo 7° il campione in carica Lewis Hamilton, mentre Valtteri Bottas si è dovuto ritirare per un problema al pit-stop. Di seguito ledel GPdi F1:GRAN PREMIO– F1 Max(Red Bull) 9: Questa volta non si lascia sfuggire l’occasione (dopo il forfait del pole-man Leclerc) ed è sostanzialmente perfetto. Aggressivo in partenza nel chiudere la porta a Bottas, intelligente e solido nella gestione della leadership su un tracciato che rende quasi impossibili i sorpassi in pista. ...

F1, Gp: vince Verstappen. Ferrari: Sainz 2°, ma Leclerc non parte per monoposto ko 10 SAINZ Spettacolare fine settimana per lo spagnolo. È andato fortissimo sin dal giovedì. Il primo podio Rosso lo ...Ledel Gran Premio didi Formula 1 a Montecarlo. Carlos Sainz chiude con un grandissimo secondo posto alle spalle di uno straordinario Max Verstappen, mentre sul terzo gradino del podio ...F1, Gp Monaco: vince Verstappen. Ferrari: Sainz 2°, ma Leclerc non parte per monoposto ko Spettacolare fine settimana per lo spagnolo. È andato fortissimo sin dal giovedì. Il primo podio Rosso lo firm ...Queste le pagelle del Gran Premio di Monaco, quinta prova del Mondiale 2021 di Formula 1. A Montecarlo, 2 anni dopo l'ultima edizione disputata, causa Covid, il successo (primo in carriera ...