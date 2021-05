Damiano dei Maneskin “pippava” cocaina in diretta all’Eurovision? L’accusa parte dai social (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin sono stati i protagonisti durante l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, soprattutto il frontman Damiano. Ma non solo per la loro inaspettata vittoria. La fake news circolata sui social sta facendo parecchio parlare di sé in tutto il mondo. Damiano dei Maneskin accusato di “pippare” cocaina durante l’Eurovision dai social I Maneskin al centro di una bufera social. Infatti, durante la diretta, è successo qualcosa di strano. Dagli spettatori è partita L’accusa nei confronti del cantante Damiano David di un gesto a dir poco estremo. «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» @catjxx1 su Twitter Scrive su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Isono stati i protagonisti durante l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, soprattutto il frontman. Ma non solo per la loro inaspettata vittoria. La fake news circolata suista facendo parecchio parlare di sé in tutto il mondo.deiaccusato di “pippare”durante l’Eurovision daial centro di una bufera. Infatti, durante la, è successo qualcosa di strano. Dagli spettatori è partitanei confronti del cantanteDavid di un gesto a dir poco estremo. «Please tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television» @catjxx1 su Twitter Scrive su ...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - PerversiOnBrit : RT @InfoMalgioglio: Incredibile...quello che ho letto su unSito francese riguardante Damiano dei @thisismaneskin... che triste.Forse siSara… - latte_gallina : RT @InfoMalgioglio: Incredibile...quello che ho letto su unSito francese riguardante Damiano dei @thisismaneskin... che triste.Forse siSara… -