Atalanta-Milan 0-2: highlights, voti e tabellino (Di domenica 23 maggio 2021) Stasera Atalanta e Milan si sono sfidate in un match valido per la 38esima giornata di Serie A: highlights, pagelle, voti e tabellino Atalanta Milan (Getty Images)Atalanta e Milan si sfidano in un match molto sentito, soprattutto per i rossoneri che con una vittoria si assicurano la matematica qualificazione in Champions. Sugli altri campi, Napoli e Juventus, rispettivamente contro Verona e Bologna, a rendere ancor meno facile l’impresa. A partire bene sono proprio gli ospiti per intraprendenza e per il lavoro di squadra, fatto di passaggi precisi ed uno-due atti a far aprire la difesa degli orobici. Con il passare dei minuti è l’Atalanta, però, a prendere in mano il gioco con un possesso di palla dominante. Le azioni ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021) Staserasi sono sfidate in un match valido per la 38esima giornata di Serie A:, pagelle,(Getty Images)si sfidano in un match molto sentito, soprattutto per i rossoneri che con una vittoria si assicurano la matematica qualificazione in Champions. Sugli altri campi, Napoli e Juventus, rispettivamente contro Verona e Bologna, a rendere ancor meno facile l’impresa. A partire bene sono proprio gli ospiti per intraprendenza e per il lavoro di squadra, fatto di passaggi precisi ed uno-due atti a far aprire la difesa degli orobici. Con il passare dei minuti è l’, però, a prendere in mano il gioco con un possesso di palla dominante. Le azioni ...

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro il Milan! ?? Here's our last #StartingXI of the season! Presented by @Plus500 #AtalantaMilan… - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - Ligure1976 : Un saluto all'#Atalanta Nonostante la ?? col #Milan La @juventusfc giocherà in @ChampionsLeague Grazie #HellasVerona ?????? #FinoAllaFine - MilanUpdate2 : [Serie A. Giornata 38] Atalanta 0-2 AC Milan ??: Kessie 43', 90+3' (Pens) #AtalantaMilan #SEMPREMILAN -