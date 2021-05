Serie A, le due genovesi in vantaggio all’intervallo. Pari tra Crotone e Fiorentina (Di sabato 22 maggio 2021) Ultima giornata di campionato con tre anticipi con le squadre in campo senza obiettivi, con tre partite che magari interessano più per il fantacalcio. Al termine dei primi 45?, le due genovesi sono in vantaggio. La Samp conduce sul Parma per 1-0, con un gol del solito Quagliarella al 20?. Il raddoppio al 44? con gol di Colley. In vantaggio anche il Genoa a Cagliari per 1-0, grazie al gol di Shomurodov al 15?. Pari per 0-0 tra Crotone e Fiorentina. Foto: Instagram Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Ultima giornata di campionato con tre anticipi con le squadre in campo senza obiettivi, con tre partite che magari interessano più per il fantacalcio. Al termine dei primi 45?, le duesono in. La Samp conduce sul Parma per 1-0, con un gol del solito Quagliarella al 20?. Il raddoppio al 44? con gol di Colley. Inanche il Genoa a Cagliari per 1-0, grazie al gol di Shomurodov al 15?.per 0-0 tra. Foto: Instagram Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

