Pioli: 'L'Atalanta darà il massimo, ma ci crediamo. Rebic? Più no che sì' (Di sabato 22 maggio 2021) "Domani è la partita della svolta". Stefano Pioli alla vigilia del match decisivo con l'Atalanta mostra la solita fiducia e carica il suo Milan: "È stata una settimana particolare - dice il tecnico ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) "Domani è la partita della svolta". Stefanoalla vigilia del match decisivo con l'mostra la solita fiducia e carica il suo Milan: "È stata una settimana particolare - dice il tecnico ...

Advertising

sportli26181512 : Rebic verso il forfait, Pioli: 'Problema al polpaccio. Ad oggi è più no che sì': Intervenuto in conferenza stampa a… - MilanLiveIT : #Pioli in conferenza stampa alla vigilia di #AtalantaMilan ?? - Giacomobacci2 : RT @marcoconterio: ?? Stefano #Pioli concentrato al 110% sulla gara con l'Atalanta ma c'è spazio anche per il suo futuro al #Milan (il club… - Fantacalcio : Atalanta-Milan: la conferenza di Pioli - sportli26181512 : Pioli: 'L'Atalanta darà il massimo, ma ci crediamo. Rebic? Più no che sì': Pioli: 'L'Atalanta darà il massimo, ma c… -