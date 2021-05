Ora che tutto va meglio, restiamo responsabili (Di sabato 22 maggio 2021) Il coprifuoco che slitta di un’ora, le palestre che stanno per riaprire, i ristoranti che potranno somministrare cibo anche all’interno: tutto questo ci restituisce lentamente un’idea di normalità che abbiamo aspettato tanto e che un po’ ci spaventa immaginare, visto che nel passato tentativi simili sono falliti dopo poche settimane a causa delle impennate dei contagi. Prima però era diverso, perché, con buona pace dei no vax, la campagna vaccinale è il motivo per cui possiamo guardare al futuro con moderata speranza. Campagna vaccinale che a grandi linee sta procedendo bene in tutta Italia, e a ritmi sostenuti come più volte caldeggiato dalla politica e dal mondo scientifico, tanto è vero che alcune regioni hanno aperto o stanno aprendo anche agli over quaranta, e a scendere. tutto molto bene, ma c’è un dato sul quale occorre riflettere: ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Il coprifuoco che slitta di un’ora, le palestre che stanno per riaprire, i ristoranti che potranno somministrare cibo anche all’interno:questo ci restituisce lentamente un’idea di normalità che abbiamo aspettato tanto e che un po’ ci spaventa immaginare, visto che nel passato tentativi simili sono falliti dopo poche settimane a causa delle impennate dei contagi. Prima però era diverso, perché, con buona pace dei no vax, la campagna vaccinale è il motivo per cui possiamo guardare al futuro con moderata speranza. Campagna vaccinale che a grandi linee sta procedendo bene in tutta Italia, e a ritmi sostenuti come più volte caldeggiato dalla politica e dal mondo scientifico, tanto è vero che alcune regioni hanno aperto o stanno aprendo anche agli over quaranta, e a scendere.molto bene, ma c’è un dato sul quale occorre riflettere: ...

