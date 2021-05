Monaco, Leclerc in pole con la Ferrari (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc con la sua Ferrari conquista la pole position a casa sua nel Gp di Montecarlo. Il monegasco dopo aver fatto segnare il miglior tempo, 1.10.346, sul finire delle qualifiche è andato a sbattere contro le barriere chiudendo le qualifiche con un incidente ma fermando i tempi. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen a +0.230 e terzo per la Mercedes di Valterri Bottas a +0.255. Quarto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, seguito da Lando Norris e Pierre Gasly. Solo settima la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, seguita da Sebastian Vettel, Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, che chiude la top ten. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 22 maggio 2021) Charlescon la suaconquista laposition a casa sua nel Gp di Montecarlo. Il monegasco dopo aver fatto segnare il miglior tempo, 1.10.346, sul finire delle qualifiche è andato a sbattere contro le barriere chiudendo le qualifiche con un incidente ma fermando i tempi. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen a +0.230 e terzo per la Mercedes di Valterri Bottas a +0.255. Quarto posto per l’altradi Carlos Sainz, seguito da Lando Norris e Pierre Gasly. Solo settima la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, seguita da Sebastian Vettel, Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, che chiude la top ten. Funweek.

Advertising

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - Eurosport_IT : POLE COL BOTTO PER LECLERC ???? Il monegasco riporta la rossa ad una pole position che mancava dal GP di Messico 201… - TheLeftyScot : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - Manjula18794377 : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP -