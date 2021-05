Libri | ‘1973 | Rock‘n Roll | nazisti e Monty Python’ | giallo distopico di Bonadonna e Pucci Poppi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 maggio 2021) Uninternazionale ambientato in un 1973 che non è mai esistito, ma avrebbe potuto, e che ha per coprotagonisti iPython, David Bowie, Andy Warhol, Leni Riefenstahl, Jagger & Richards, Amanda Lear, Bryan Ferry, Lou Reed, Bob Marley, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. E’ “1973, Rock ‘nPython”, romanzo appena uscito per Round Robin Editrice (236 pagine, 14 euro) scritto a quattro mani da Federicoe Pierluca, che verrà presentato giovedì 27 maggio alle 19.30 da Andrea Colombo e da Andrea Augello al bar lo Spartito, all’Auditorium della Musica di Roma. La storia è da far girare la testa: la seconda guerra mondiale non è mai scoppiata, perché durante la Notte dei Lunghi ...