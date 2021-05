In Palcoscenico con… Claudio?Lardo

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 22 maggio 2021) di Monica De Santis In diretta sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sulla pagina Twitch di Le Cronache, questa sera alle ore 19,30 si terrà una nuova puntata con il nostro salotto teatrale virtuale.?Ospite di chi scrive e di Olga Chieffi, sarà l’attore salernitano Claudio Lardo. Ha iniziato la sua carriera artistica come animatore turistico, per poi approdare al teatro, al cinema e alla televisione. Come animatore ha lavorato per quattro anni, in diverse località balneari del sud Italia. Subito dopo questa esperienza si è dedicato al cabaret e la stand-up comedy, scrivendo e interpretando monologhi di satira sociale, politica e di costume; numerosi gli interventi in locali notturni e teatri campani e laziali; è stato ospite in diverse serate delle “Festa Nazionale de L’Unità” di Roma tra il 1997 e il 1999 e in alcune puntate della trasmissione televisiva “Seven Show“, ...