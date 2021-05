Il Mattino – Allegri al Napoli con il modulo di Sarri: ecco il grafico (Di sabato 22 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis spinge per avere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. In questo momento è il candidato più forte per la panchina azzurra, anche se l’addio di Zidane al Real Madrid potrebbe rovinare i piani del patron azzurro. Allegri resta comunque il candidato numero uno per allenare il Napoli, dato che Gennaro Gattuso è pronto a lasciare la formazione campana al termine della stagione. ecco perché Il Mattino comincia a studiare il possibile modulo tattico di Allegri che negli anni alla Juventus ha dimostrato di poter interpretare più schieramenti tattici. Allegri al Napoli col 4-3-3 Il tecnico toscano in azzurro potrebbe schierare il 4-3-3 dato che gli uomini per fare un 3-5-2 attualmente in rosa non ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis spinge per avere Massimilianosulla panchina del. In questo momento è il candidato più forte per la panchina azzurra, anche se l’addio di Zidane al Real Madrid potrebbe rovinare i piani del patron azzurro.resta comunque il candidato numero uno per allenare il, dato che Gennaro Gattuso è pronto a lasciare la formazione campana al termine della stagione.perché Ilcomincia a studiare il possibiletattico diche negli anni alla Juventus ha dimostrato di poter interpretare più schieramenti tattici.alcol 4-3-3 Il tecnico toscano in azzurro potrebbe schierare il 4-3-3 dato che gli uomini per fare un 3-5-2 attualmente in rosa non ...

Advertising

SiamoPartenopei : IL MATTINO - Il nuovo Napoli di Allegri: ecco come cambierebbe la squadra - SiamoPartenopei : Il Mattino - Ecco come cambia il Napoli con l'arrivo di Allegri [GRAFICO] - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Allegri è la prima scelta, Il Mattino: a Spalletti non farà piacere di essere il piano B - CalcioNapoli24 : -