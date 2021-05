Gp Montecarlo, Leclerc in pole davanti a Verstappen nonostante un incidente nel finale. Sainz è quarto (Di sabato 22 maggio 2021) Quinto appuntamento del Mondiale a Monaco, il monegasco va a muro nell’ultimo tentativo e la sessione termina lì. Leggi su corriere (Di sabato 22 maggio 2021) Quinto appuntamento del Mondiale a Monaco, il monegasco va a muro nell’ultimo tentativo e la sessione termina lì.

