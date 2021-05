Fiammata africana e nubifragi | ecco dove | previsioni da lunedì 24 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) Italia spaccata in due dal punto di vista meteo. Già da24“il nostro Paese si troverà nel mezzo del campo di battaglia tra due importanti figure meteorologiche: da una parte avremo l’anticiclone africano che provocherà un’intensa ondata di calore, dall’altra invece una perturbazione atlantica in grado di scatenare forti piogge e addirittura locali”, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Già nel corso del weekend “l’anticiclone africano riuscirà a espandersi fino ad invadere buona parte del bacino del Mediterraneo, con effetti immediati sul tempo atmosferico che si ripercuoteranno anche all’inizio della nuova settimana.24 saranno in particolare il Centro Sud e la Sicilia a sperimentare la prima vera, con punte massime che ...

Siamo passati dalla prima ondataall'instabilità, poi una secondad'Africa e ora ci apprestiamo ad affrontare un severo peggioramento. Peggioramento in due step, che molto ...ONDATA DI CALDO ESTIVO AL CENTRO - SUD, RINFRESCA A META' SETTIMANA Laraggiungerà il culmine entro martedì, con temperature in ulteriore aumento sull'Emilia Romagna, le regioni ...Prossima settimana, tra nubifragi e calore africano Italia divisa in due dal punto di vista meteo. Sì perché già da lunedì 24 della prossima settimana il nostro Paese si troverà nel mezzo del campo di ...Sabato 22 maggio l'arrivo di un impulso perturbato è destinato a provocare qualche scompiglio al Centro Nord. Tempo soleggiato e temperature in aumento al Sud ...