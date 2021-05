Demi Lovato non binaria | esplode una polemica in radio | “Per me è solo una donna problematica”

(Di sabato 22 maggio 2021)qualche giorno fa ha fatto coming out dichiarando di essere una persona none di non voler quindi essere appellata più col pronome femminile, ma con quello neutro they/them (che in italiano è traducibilecome ‘loro’). Ovviamente il caso è esploso e se da una parte molti suoi fan l’hanno supportat?, altri – purtroppo – non hanno capito e l’hanno deris?. Fra questi ultimi anche un noto conduttorefonico statunitense, che nel giorno del suo coming out in diretta sull’emittente KISS 108 ha descrittocome una persona “” e che purtroppo “molti fan seguono la seguono come esempio”. Matt Siegel, il conduttore, dopo la battuta è stato immediatamente bloccato dal suo capo. “Mi è stato appena detto che devo ...

Braun è manager di artisti come Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin, Idina Menzel,, Ashley Graham e Tori Kelly che potrebbero quindi essere coinvolti nel lungometraggio.La comica Michela Giroud (che fino a oggi mi era sconosciuta) pubblica un tweet scherzoso sue la follia del "non binarismo". "Vuole che le sia dato del 'loro' come il Mago Otelma", ...Michela Giraud, la cui popolarità è esplosa anche grazie al successo di “LOL – Chi ride è fuori”, è stata subissata di critiche dopo un tweet ironico su Demi Lovato. La battuta ha portato a un fiume d ...Demi Lovato ha annunciato di identificarsi come persona di genere non binario e di avere scelto i pronomi they them, che non si traducono con "loro" in italiano.