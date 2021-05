Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici? Lui “devastato” a Verissimo (Di sabato 22 maggio 2021) I dubbi dei fan sono esplosi su Twitter durante l'intervista con Silvia Toffanin, in cui il cantante è sembrato un po' strano parlando della sua storia d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 22 maggio 2021) I dubbi dei fanesplosi su Twitter durante l'intervista con Silvia Toffanin, in cui il cantante è sembrato un po' strano parlando della sua storia d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

miricordavi : Comunque Silvia non mi ci ha fatto capire un cazzo su deddy e Rosa ma alla fine stanno o non stanno insieme ? - llight_sun : Io DEVO sapere perché Rosa e Deddy si sono lasciati #verissimo - Robcommentary : Tutti i commenti sotto il post di verissimo di deddy 'ma si è lasciato con rosa?' VEDETE CHE NON VE NE FREGAVA NIE… - MaryUnaDiNoi1 : RT @b_ennuz: Il prossimo che dice che è rosa e deddy sono lasciati…. Si becca 18 querele -